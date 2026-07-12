「ＭＬＢドラフト」（１１日、フィラデルフィア）初日が行われ、注目を集めたスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手は４巡目、全体１３５位までに指名されることはなかった。佐々木は５日に岩手県花巻市内で行われたイベントで「楽しみだが、緊張や不安など複雑な思いもある。最終的には自分で責任を持ち判断を」と話した。昨年のＮＰＢドラフトではソフトバンクから１位指名を受けており、ＭＬＢドラフト２日目の結果を受