大分県佐伯市の店舗駐車場周辺で男女4人が相次いで刺された事件で、容疑者の男は市内に住む理学療法士で、事件直後に数百メートル離れた病院へ移動し、包丁を手に持ったまま病院内にいたことがわかりました。 【写真をみる】事故直後の現場対応する消防隊員や捜査員 この事件は、13日午前9時半すぎ、佐伯市来島町の「TSUTAYA佐伯店」の駐車場や周辺の路上で、男女4人が刺されて病院に搬送されたものです。 4人は、10代