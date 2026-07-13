1976年に絵本作家のキヨノサチコさんによって生み出され、世代を超えて読み継がれてきた国民的絵本キャラクター「ノンタン」。刊行以来の累計発行部数が3500万部を超えるこの不朽のベストセラーが、大きな節目を記念して新たな姿を現しました。ノンタンの50回目の誕生日となった2026年7月11日、生誕50周年を記念した新作アニメーションの制作決定が発表され、最新の3DCG技術で構築された新作ビジュアルが初公開されました。【