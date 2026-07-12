福田雄一（57）が総監督・脚本を務めたアニメ映画「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」が、公開初日から大炎上となった。1日、2日に予定していた舞台挨拶は中止となり、払い戻しされる事態にまで発展している。【こちらも読む】目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」は興収45億円に届くか？ “めめ効果”に浮足立つ福田雄一監督の影響は本作とは無関係の「銀魂」「勇者ヨシヒコ」「HK／変態仮面」など、福