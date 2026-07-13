去年11月、茨城県筑西市の住宅とその事務所兼倉庫で金庫などが盗まれる被害があり、指示役とみられる男ら5人が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは大阪市の無職・永井聖也容疑者（21）ら5人です。永井容疑者らは、去年11月5日の午前10時半ごろから午後1時ごろの間に、筑西市向上野の住宅と、同じ敷地内にある事務所兼倉庫に侵入し、金庫など4万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警察は認否について明らかにしてい