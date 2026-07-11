【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】福山雅治も結婚後は苦戦…亀梨和也も正念場を迎えているベテラン俳優の佐藤二朗（57）と女優の橋本愛（30）のハラスメント・トラブル報道がとまらない。夫婦役として共演したフジテレビ系「夫婦別姓刑事」の撮影本番中、佐藤がアドリブで頬に触れたところ、橋本には「過去のトラウマ」があって身体接触の制限があり、トラブルに発展してしまったという流れ。その後、佐藤が2度にわたって