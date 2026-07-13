食料品とテイクアウトメニューの税率は現在は8％ですが、これが国民会議を経て1％になったとしたら、ごはん・キャベツがおかわり自由の人気とんかつ店は、どう対応していくのでしょうか？ 【写真を見る】消費税1％になったら… 人気とんかつ店｢外食離れ心配｣ 店内飲食と同一価格のテイクアウトは継続？転換？ 名古屋市昭和区にある「とんかつ家比呂野」を取材しました。 （比呂野 廣野耕史社長）Q.お昼時は混んでいますね