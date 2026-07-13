俳優の神尾楓珠（27）が、12日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜後10：00）に出演。2月に結婚を発表した平手友梨奈との結婚を決めた理由を明かした。【写真】似ている？カッコいい！2ショットを公開した神尾楓珠＆平手友梨奈高校生の時に自らオーディションを受け、芸能界入りを果たした神尾だが、2022年には活動を一時休止。自身の心の葛藤を乗り越えて再び芸能界に戻り、仕事への向き合い方が変化した神尾