（CNN）イランは12日、米国が実施した最新の攻撃を受け、湾岸諸国にある複数の米軍施設を攻撃した。イラン国営放送（IRIB）が伝えた。IRIBによると、イランの精鋭部隊「イスラム革命防衛隊（IRGC）」はカタールのウデイド空軍基地に向けて弾道ミサイルを発射した。IRGCはさらに、オマーンのドゥクム港にある「艦艇向け兵たん支援施設と、米空母が使用する給油設備に対する大規模な奇襲攻撃」を実施したという。イラン軍はクウェー