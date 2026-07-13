東京地検特捜部に在籍していた男性検事が、事件で取り調べた女性と性的な行為に及んだとされる問題で、女性がANNの取材に応じ、「当事者にも尊重されるべき人格がある」などとコメントしました。【映像】女性から寄せられたコメント女性はANNの取材に対し、「最高検察庁の方には私の心の傷にも丁寧に向き合っていただき、深く感謝しております」「一方で、一部には事実と異なる内容が報じられているものもあり、大変悲しく受け