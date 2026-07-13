【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】大手銀行の住宅ローン変動金利上昇で返済計画の見直しが急務「新・家の履歴書」という連載が週刊文春にある。著名人が自分の住まいの変遷について話しているのだが、これが面白い。家に歴史ありだ。私の住んでいる荒屋（あばらや）にも歴史というほどではないが、私の家族の人生が染み付いている。敗戦直後、新聞社に勤めていた父親が、義父の勧めで、金の工面に苦労して土地を買ったと