7月2日からNetflixで配信され、大ヒット中のドラマ『ガス人間』。そのなかで鮮烈なデビューを飾り、強い印象を残しているのが、モデルで俳優のUTA（28）だ。同作は、東宝とNetflixが初めてタッグを組み、1960年公開の特撮映画『ガス人間第一号』をリブートしたSFクライムスリラー。テレビ番組の生放送中に出演者が破裂して死亡するという不可解な事件をきっかけに、主演の小栗旬（43）演じる刑事が正体不明の“ガス人間”を追うと