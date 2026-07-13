ホルムズ海峡をめぐる対立に端を発するアメリカとイランの衝突が激しくなっています。イラン側が海峡の封鎖を宣言した12日も、新たな攻撃の応酬が報じられています。イランの革命防衛隊は12日、ホルムズ海峡で無許可の航路を通ろうとした船舶2隻への攻撃を認め、海峡の封鎖を宣言しました。インド外務省によりますと、1隻にはインド国籍の11人が乗っていて、10人が救出されたものの1人が行方不明だということです。船舶への攻撃を