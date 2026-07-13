マッチングアプリで知り合った女子高校生に「お前は俺の奴隷だ」などと脅迫し、性的な動画を録画したなどとして21歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子専門学校生の櫻井翔鳥容疑者（21）は6日、女子高校生を脅迫し、メッセージアプリのビデオ通話などを使って性的な動画を録画したなどの疑いがもたれています。警視庁によりますと、櫻井容疑者は「裸になって土下座しろ」「お前は俺の奴隷だ」などと言い