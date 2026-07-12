札幌市厚別区のマンションで、交際相手とみられる22歳の女性の頭を金づちで複数回殴り殺害したとして、33歳の男が逮捕されました。（友保紬記者）「捜査員が現場のマンションに入っていきます。これから現場検証が行われます」殺人の疑いで逮捕されたのは、自称・アルバイト従業員の岡本優斗容疑者33歳です。岡本容疑者は11日午後2時ごろ、札幌市厚別区青葉町の自宅マンションで、交際相手とみられる札幌市西区の看護師・佐藤紗菜