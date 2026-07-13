名古屋場所の初日を目前に、先場所で25場所ぶりの優勝を果たした関脇・若隆景が左太腿の「コンパートメント症候群」で緊急手術を受け、入院。休場に追い込まれた。その影響は各方面に及びそうだ。【写真】土俵に注がれる熱い視線、「溜席の着物美人」の姿も「今場所の主役と期待されていただけに協会も頭が痛い。昇進後に優勝できない豊昇龍と少しでも違和感があると休場する大の里の2横綱に不安があり、大関・琴櫻はカド番。3月