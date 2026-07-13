辞任を発表したれいわ新選組の山本太郎代表と大石晃子共同代表東スポWEB

山本太郎体制リセット…れいわローテーション無効で支持者離れの危機か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • れいわ新選組山本太郎氏の辞任後にローテーション制度の扱いが焦点に
  • 副幹事長の八幡愛元衆院議員は制度が自動的に消滅するとの見解を示した
  • 次点候補者らは突然の解任通知を受け、新代表選での争点になるとみられる
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