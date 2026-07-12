アルゼンチンイレブン＝カンザスシティー（共同）世界ランキング（6月11日付）の上位4チームが準決勝に進出した。国際サッカー連盟（FIFA）がランキングを始めた1992年12月以降のW杯9大会で、1〜4位がそろってベスト4入りするのは初めて。準決勝では2位のスペインと3位のフランス、1位のアルゼンチンと、4位のイングランドが対戦する。優勝経験チームが4強を占めるのは西ドイツ、アルゼンチン、イタリア、イングランドが勝ち上