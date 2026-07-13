イギリスのヘンリー王子とメガン妃が2人の子どもを連れて、およそ4年ぶりにチャールズ国王・カミラ王妃夫妻を訪問したことがわかりました。マットの上でヤギと共にヨガで瞑想するイギリスのヘンリー王子。ヘンリー王子は11日、イギリスの南西部ウェスト・ミッドランズで開催された夏祭りで、子ヤギとふれあいながらヨガを行う、いわゆる「ヤギヨガ」を体験したほか、水風船を投げ合うなどして参加者らと交流しました。BBCによりま