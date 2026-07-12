東京都新宿区の路上で2025年3月、ライブ配信をしていた佐藤愛里さん（当時22）を刺殺したとして、殺人罪などで起訴されている高野健一被告（44）。その裁判員裁判が東京地裁で7月1日より開かれており、7月10日の第4回公判で、検察官は懲役20年を求刑した。【写真を見る】佐藤さんがメッタ刺しにされた高田馬場駅付近の現場。佐藤さんの着物姿の私服写真（友人提供）逮捕後から、様々な報道がなされた本件。裁判で明らかになっ