北朝鮮・平安南道の朝鮮労働党委員会が、炭鉱や農村から逃亡した若者たちを摘発して処罰するよう緊急指示を出したことが分かった。デイリーNKの平安南道消息筋は7日、「道党委員会は、国家建設現場や道内の炭鉱、鉱山、農村などの厳しい勤務地に志願した青年たちが、現地から逃亡して行方をくらませている実態を把握し、先月末、『偽の嘆願者』を摘発し、厳しい法的処罰を科すよう指示した」と伝えた。北朝鮮当局は、若者が炭鉱や