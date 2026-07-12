〈「遺体をバラバラにしてコンロで焼いた」だけじゃない…“遺体を消せば捕まらない”と考えた男たちの【残酷すぎる証拠隠滅】〉から続く金銭トラブルから男性を刺殺し、その遺体を2年間もの間、業務用の冷凍庫に隠し続けていた犯人グループ。しかし「遺体が存在する限りいつかは発覚する」と恐れた彼らは、新潟、長野、埼玉をまたぐ狂気の証拠隠滅へと手を染めていく。【写真】この記事の写真を見る（2枚）リゾートマンション