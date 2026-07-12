鬼越トマホーク・良ちゃんと、アンジャッシュ・渡部建をめぐるトラブルで、良ちゃんの“危うさ”を不安視する声が広がっている。「かつてSNSでの暴露をきっかけに、吉本興業を契約解除された芸人と重ねる声も出始めているのです」（芸能担当記者）良ちゃんは7月8日、Xで《渡部建いつまでゴミなんだクソがあんな事しといて後輩値踏みできる立場なのかよマジで気分悪いわ》と、渡部を名指しで批判。もともと、鬼越のチャンネルに