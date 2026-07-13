大相撲名古屋場所２日目（１３日・ＩＧアリーナ）東前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）が、横綱・大の里（二所ノ関）を突き落とし、金星を挙げた。大の里の一気の寄りに土俵に詰まったが、左で突き、右の差し手を抜きながら、はたいた。これで春場所に続いて２連勝となった。「立ち合い、思い切り当たったのがよかった。最後（の引き落とし）は無理やりだったんですけど」前日は綱取りに臨む大関・霧島（音羽山）に完敗だったが、