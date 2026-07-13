かつて“秒速で1億稼ぐ男”の異名を持った実業家・与沢翼氏（43）が13日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、高級ブランド「ルイ・ヴィトン」での“爆買い”を報告した。与沢氏は「わーい。ルイヴィトンから、712万2500円分のお洋服が届きました。21点なので、平均すると1点は約34万円」と驚きの報告。「コンビニで酒買ったときみたいにレシートが長いです。ちなみに、何買ったかは本当によく覚えてなくて、後からこれいくら