7月10日、アンジャッシュの渡部建と鬼越トマホークの良ちゃんの間に起こったトラブルを受け、元芸人で放送作家の宮地ケンスケ氏がXアカウントを更新し、【アンジャッシュ渡部トークライブの騒動の件について】と題した文章を発表した。「きっかけは8日のXで、良ちゃんが、自身のYouTubeチャンネルに渡部さんサイドから出演オファーがあったものの、断られた経緯を暴露したことでした。鬼越の芸風は毒舌で知られているため、当初