【ニューデリー＝青木佐知子】インド外務省は１２日、ホルムズ海峡に近いオマーン沖で同日未明、キプロス船籍のコンテナ船が攻撃を受けたと発表した。インド人１１人のうち１０人が救助され、１人が行方不明になっているという。米軍は、同船への攻撃はイランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」によるものだと発表した。船内の火災と機関室の損傷で、航行は継続できない状態だという。印外務省は「極めて憂慮すべき事態だ」と非難