熊本県警の発表によりますと、13日午前10時55分ごろ、熊本市中央区国府3丁目のアパート内で男性1人、女性2人が死亡している状態で見つかったということです。 【写真を見る】【速報】熊本市のアパートに男女3人の変死体警察が身元や死因を調べる 警察が身元や死因などを調べています。 ＜あわせて読む＞【続報】アパート変死体 3人は家族か 「首には紐が巻き付いていた」熊本県警発表