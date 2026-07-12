芸能界の第一線から姿を消して久しい俳優の伊勢谷友介（50）だが、その豪邸に注目が集まっている。伊勢谷は、東京藝術大学・美術学部に在学中にモデルとしてスカウトされ、21歳の時に、是枝裕和監督の映画『ワンダフルライフ』で俳優デビューを果たす。その後、’10年には、NHK大河ドラマ『龍馬伝』の高杉晋作役に抜擢。’12年の映画『あしたのジョー』では、日本アカデミー賞・優秀助演男優賞を受賞、’19年の映画『翔んで埼玉』

◆伊勢谷友介が豪邸公開