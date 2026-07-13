大塚食品の炭酸飲料「マッチ」の500ミリリットル入りペットボトル大塚食品は13日、ペットボトルや缶入りの飲料製品12品目を9月1日納品分から値上げすると発表した。原材料の高騰などが背景だとしている。炭酸飲料「マッチ」の500ミリリットル入りペットボトルは、希望小売価格を179円から200円に引き上げる。大塚食品は「経営の合理化に努めてきたが、企業努力のみで価格体系を維持することが困難な状況となった」としている。