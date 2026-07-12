〈「もはや宗教上の理由です」28歳から毎日ラーメン二郎に通い続け…年1200杯を食べた“伝説のジロリアン”が語る「絶対に行かない店」の条件とは〉から続くハイカロリー食品の代表格とされるラーメン。その中でも圧倒的なボリュームを誇るのが「ラーメン二郎」だ。肉厚のチャーシューに、これでもかと盛られたモヤシの山。麺量は「小」サイズでも一般的なラーメンの約2倍はある。【証拠あり】男性が「1日15杯を食べた」実際の写