楽しんご（47）が13日、Xで「僕たちも、もうすぐ結婚します相手はまだ企業秘密です（笑）」と明かした。楽しんごは投稿でまず「最近よく思うんだけど…誰なのか全然知らない人まで、『結婚しました』」って世界中に報告してるじゃないですか」とSNSの風潮を指摘。「おめでたいのは分かる。でも正直、『誰に向けての報告なんだろう？』って毎回ちょっと思う（笑）」と疑問を呈しつつ「…まぁ、人のこと言えないんですけどね」と自