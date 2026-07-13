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大谷翔平が日米通算350本塁打を達成 左膝炎症で急きょ回避

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 大谷翔平が7月12日、日米通算350本塁打を達成したと報じられた
  • 前半戦最終戦で22号を放ち、日本48本・米国302本の節目に到達した
  • 左膝炎症でオールスターを辞退し、後半戦とワールドシリーズに備える方針
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