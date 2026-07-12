20世紀初頭、世界中を席巻したスペイン・インフルエンザ（スペインかぜ）。当時、世界人口の4分の1に相当する約5億人が感染。日本国内でも人口の4割に当たる約2380万人が感染したとされるが、今では“忘れられた感染病”と呼ばれている。（全3回の1回目／つづきを読む）【画像】「マスクかけぬは命知らず！」当時の予防ポスターを見る当時の予防ポスター（内務省衛生局編『流行性感冒』所収／国立国会図書館デジタルコレクション