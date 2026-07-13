サッカー元ウルグアイ代表ＦＷディエゴ・フォルラン氏が母国代表チームの監督に就任することになった。スペインのスポーツ紙アスなどが１２日、伝えている。報道によると、前任者マルセロ・ビエルサ監督の退任を受けての人事。９月から始動し、Ｕ−２０代表の指揮も兼任するという。暫定的なもので任期は２０２７年３月までとなっている。フォルラン氏はイングランドのほか、スペイン、イタリア、Ｊ１Ｃ大阪などでプレー。ウ