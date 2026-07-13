アメリカ軍は12日、イラン国内の数十の標的に追加攻撃したと発表しました。これに対し、イランも報復攻撃を行い、再び緊張が高まっています。FNNイスタンブール支局から、加藤崇支局長が中継でお伝えします。ホルムズ海峡をめぐり、両者は激しく対立しています。アメリカ中央軍は12日、イラン国内の数十の標的に追加攻撃を行ったと発表しました。アメリカ軍による攻撃はこの1週間で4回目です。アメリカ側は「ホルムズ海峡はイラン