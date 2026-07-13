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バナナマン・設楽統「業界には欠かせない男」と評する人気芸人3人とは

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • バナナマン設楽統がTBSラジオで平成ノブシコブシ吉村崇を大絶賛した
  • 陣内智則・小杉竜一・吉村の3人を「業界に欠かせない男」と称賛したとのこと
  • 吉村は「大物MCだから位をつけれる」と鋭くつっこみ笑いを誘った
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