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大分県「TSUTAYA佐伯店」の駐車場で男女4人が刺される 男を逮捕

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大分県佐伯市のTSUTAYA佐伯店駐車場で13日、刃物による刺傷事件が発生した
  • 「男性が包丁で右わき腹を刺された」と通報があり、男女4人が病院に搬送された
  • 刃物を持った男はその場で現行犯逮捕され、警察が詳しい状況を調べてい
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