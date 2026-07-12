同居する女性の唇を糸で縫い付けたとして50歳の女が逮捕された事件で、2人の関係をよく知る人物が、過去にも被害者の唇が縫われていたことがあると証言しました。傷害の疑いで逮捕されたのは櫻井政恵容疑者（50）です。自宅で同居していた42歳の女性の唇を縫い付け、けがをさせた疑いが持たれています。◇被害者の女性（42）は「容疑者が怖くて逃げられなかった」と話しているということです。さらに、この事件の前にも、櫻井容疑