北海道江別市で男子大学生が集団暴行を受け死亡した強盗致死事件の主犯格の男らの初公判が開かれ、「酌量の余地はない」とした検察の指摘に続き、弁護側も犯行態様について「あまりに残酷」と述べました。主犯格とされる当時18歳でアルバイトだった男と当時17歳だった少年は、おととし10月、別の男女4人と共謀し、江別市の公園で大学生の長谷知哉さんに集団で暴行を加え、キャッシュカードなどを奪い、死亡させた強盗致死などの罪