 「住みたい街」と評される人気のエリアにも、掘り起こしてみれば暗い歴史が転がっているものだ。そんな、言わなくてもいいことをあえて言ってみるという性格の悪い連載「住みたい街の真実」。 書き手を務めるのは『これでいいのか地域批評シリーズ』（マイクロマガジン社）で人気を博すルポライターの昼間たかし氏。第22回は、混沌の街「埼玉県・西川口」を歩く。違法風俗街から多国籍カオスへ…「欲望の街」の現在地&e