中東地域を管轄するアメリカ中央軍は日本時間の今朝から、イランに対する追加攻撃を開始したと明らかにしました。【映像】米の追加攻撃、激化するイランの報復攻撃（実際の様子）アメリカ中央軍はSNSで、日本時間13日午前6時からホルムズ海峡で商船などを攻撃するイランの能力を低下させるため、トランプ大統領の指示に基づいて追加攻撃を開始したと発表しました。CNNは、これはイラン側がホルムズ海峡を通過中の商船に発砲