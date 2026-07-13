米国とイランの停戦合意で通航が再開されていたホルムズ海峡がまた封鎖の危機に直面し、韓国の船舶2隻が海峡の内側で足止めとなった。先月海峡で孤立していた韓国の船舶26隻のうち24隻は脱出したが、最後の2隻は出港を控えてまた危機を迎えた。12日、海洋水産部と海運業界によると、現在ホルムズ海峡内に残っている韓国籍の船舶は計2隻。このうち1隻は、HMMのバルク船「ナム（木）号」だ。ナム号は年5月初め、ホルムズ海峡付近で被