元プロ野球・巨人の元木大介氏が、12日放送のTBS系『週刊さんまとマツコ』（後1：00）に出演。副業として経営したラーメン店「元福」の閉店に至る経緯を振り返り、店長とのトラブルや店舗運営の難しさを赤裸々に語った。「副業でやっちまった芸能人」として登場し、失敗談を笑いを交えながら明かした。【写真】「カッコ良かった〜」元木大介が興奮気味に報告、元TOKIO長瀬智也との2ショットこの日の放送は「ビジネスで大失敗