アメリカは12日、イラン国内の数十の標的を攻撃したと発表しました。アメリカ中央軍は12日、トランプ大統領の指示で開始したイランへの追加攻撃は完了し、複数の場所で数十の標的を精密兵器で攻撃したと発表しました。この1週間でアメリカ軍によるイラン攻撃は4回目になります。中央軍は「ホルムズ海峡はイランが支配しているわけではない」と強調し、船舶の航行の自由を確保するよう態勢を維持しているとしています。一方、イラン