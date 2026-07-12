女性警察官に暴行し鼻の骨を折るなどの重傷を負わせたとして、自称・会社役員の男が逮捕されました。警察によりますと、長内茂宣容疑者は11日早朝、千葉県松戸市の自宅前で女性警察官の顔を殴るなどし、鼻の骨を折るなどの重傷を負わせた疑いがもたれています。酒に酔った長内容疑者を乗せたタクシーの運転手から「客が寝込んでいる」と通報があり、駆けつけた女性警察官が声をかけたところ、長内容疑者が突然つかみかかり、路上で