神奈川県警は13日、相模原市の「新戸キャンプ場」で2023年、倒木によりテント内にいた夫婦を死傷させたとして、業務上過失致死傷の疑いで、キャンプ場関係者の男性を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。