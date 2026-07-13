北海道江別市で2024年10月、当時20歳の男子大学生が男女6人から集団暴行を受け死亡した事件で、強盗致死などの罪で起訴された川口侑斗被告ら2人の初公判が7月13日、札幌地裁で開かれました。川口被告は、「間違っていることはありません。本当にひどいことをしました。申し訳ありません。この裁判で正直に話します。」と涙ながらに起訴内容を認めました。強盗致死などの罪に問われているのは、主犯格とされる川口被告と当時17歳の