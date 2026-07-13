13日は各地で体温を超える暑さとなり、14日は東京都内でも2026年初の猛暑日となる可能性が出ています。この急激な暑さで、農園では野菜が日焼けし、深刻な影響も出ています。13日、全国で最も暑かったのは、最高気温38.4度を記録した高知・四万十市中村です。宮崎市赤江では最高気温37.0度を記録。午前中から35度を超え、厳しい暑さとなりました。気象庁は九州南部で梅雨明けしたとみられると発表。全国の74地点で35度以上の猛暑日