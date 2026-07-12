元なでしこジャパンの丸山桂里奈が、夫婦生活の実態を明かし、ファンを驚かせている。「7月11日に配信された丸山さんのYouTubeチャンネルには、親交の深いホラン千秋さんがゲスト出演し、ふだんから丸山さんが送ってくるという悩み相談について語る場面がありました。夫で元サッカー日本代表GK・本並健治さんとのけんかをきっかけに、『このままではいけないなと思ってる』『将来のことを考えてしまいました。絶対熟年離婚すると